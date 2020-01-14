Президент клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорс» Рик Уэлтс узаконил отношения с Тоддом Гейджем.

Церемония бракосочетания прошла в пятницу 10 января в Сан-Франциско, об этом сам Уэлтс сообщил в твиттере.

В 2011 году Уэлтс сделал каминг-аут, а через полгода оставил работу в «Феникс Санс» и переехал к возлюбленному в Сан-Франциско. Через некоторое время «Голден Стэйт» предложил ему должность, и Рик до сих пор работает в клубе.

«Уорриорс» занимают последнюю строчку в Западной конференции.

В 2014 году тренер команды Марк Джексон ушел из клуба из-за нетрадиционной ориентации Уэлса – Марк придерживается консервативных взглядов в вопросах отношений.

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