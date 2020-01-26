Последний твит Брайанта. Коби передал Леброну корону «Лейкерс» и всей НБА

В последнем твите Коби Брайант выразил восхищение игроком «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

Лишь на днях Леброн обогнал Коби по набранным очкам за всю историю НБА – Джеймс набрал 33 655 очков и подвинул Брайанта с третьего места.

«Продолжаешь двигать игру вперед, Леброн. Респект, брат», – написал Коби в твиттере.

Коби – кумир детства Леброна. Вот так он описывает первую встречу с Брайантом. «Я просто слушал. Я просто пытался впитать все, что мог. Я помню одну вещь, которую он сказал – если вы хотите попробовать себя в чем-то и преуспеть, стать одним из величайших, вы должны вкалывать», – приводит слова Леброна сайт НБА.

Коби скончался 26 января в результате крушения вертолета.

Легендарному баскетболисту был 41 год.

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