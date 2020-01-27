В Лос-Анджелесе погиб Коби Брайант – великий американский баскетболист, пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» разбился при крушении вертолета. Вместе с ним погибли еще четыре человека.

Вот лишь несколько рекордов Коби:

самый молодой игрок в сборной всех звезд новичков НБА;

самый молодой игрок в сборной всех звезд защиты лиги;

самый молодой игрок, вышедший на матч НБА в старте;

самый молодой игрок, вышедший в старте на Матч всех звезд НБА;

пятый игрок НБА, преодолевший 30 000 очков.

В каждый период жизни Коби доказывал себе и другим право называться величайшим игроком в истории.

1991-2000. Школьник-рекордсмен, драфт, первые годы в «Лейкерс»

Коби сломал систему еще до старта карьеры в НБА. На драфт лиги он попал, минуя игру за университет – обязательную ступень практически для любого баскетболиста в США. Сын Джо Брайанта, который тоже засветился в главной баскетбольной лиге мира, был слишком хорош. За период выступлений в старшей школе Коби побил рекорд штата Пенсильвания, который принадлежал Уилту Чемберлену – 2883 очка (было 2252). В его школе «Лауэр Мерион» 33-й номер Коби (под ним играл и его отец) вывели из обращения. Сам же Брайант в 1996-м был признан лучшим баскетболистом-школьником в стране.

Отец сыграл большую роль в становлении сына. Именно он привил любовь к игре с мячом, хотя Брайант не раз признавался, что мог стать футболистом – почти семь лет семья легенды прожила в Италии, где в тот момент Серия А вышла на пик великолепия. Коби не раз признавался, что болел за «Милан».

Коби Брайант и Шакил О'НилGetty Images

Забавно, что на драфте-1996 Брайант мог уйти к злейшему сопернику «Лейкерс» – «Бостону». Молодой защитник тренировался вместе с «Селтикс», но боссы клуба не рискнули тратить на Коби шестой драфт-пик. В итоге он ушел 13-м – в «Шарлотт», но «Лейкерс» тут же выменяли 17-летнего парня, отправив в «Хорнетс» Владе Диваца. Между клубами договоренность о сделке была заранее, но о том, кого должны выбрать «Шарлотт», в команде узнали всего за несколько минут до начала драфта. Трейд совсем не обрадовал фанатов, которые сомневались в перспективах Брайанта.

В то же время в команду пришел Шакил О’Нил – именно их дуэт вернет «ЛАЛ» титулы. Но не сразу. Хотя Коби сходу показал, что его талант очень напрасно оценили не все. Победа в конкурсе слэм-данков в первом сезоне, участие в Матче всех звезд во втором (19 лет – таких молодых игроков на МВЗ еще не звали). Его время на паркете росло в геометрической прогрессии: 15,5 – 26,0 – 37,9 минут в среднем за сезон. Чего стоит великая перестрелка с Майклом Джорданом в конце 1997-го.

Несмотря на все это, Шакил, Коби и компания неизменно вылетали во втором раунде, пока тренировать «Лейкерс» не позвали Фила Джексона. В первый же сезон с новым коучем титул вернулся в Лос-Анджелес.

2001-2007. Вражда и Шакилом, обвинение в изнасиловании, возможный уход

С 2000 по 2002 год «Лейкерс» взяли три титула подряд. Но именно в этот период в команде нарастает конфликт. Коби совершенно не нравится, что он лишь вторая звезда клуба после О’Нила. Его статистика впечатляла – 25-30 очков в среднем в регулярке, в плей-офф – еще выше. Пик конфликта совпадает со спадом: в 2003-м «Лос-Анджелес» уступил «Сан-Антонио» в полуфинале Конференции, Шак очевидно начал сдавать, голодный до власти Брайант начал открытую конфронтацию, обо всех эпизодах которой можно написать книгу или снять сериал.

Все окончательно летит в бездну в сезоне-2003/04. О’Нил и выменянный Карл Мэлоун постоянно в лазарете, а Коби уничтожала пресса из-за сексуального скандала – его обвинили в изнасиловании горничной в штате Колорадо. Коби все же оправдали, но его репутация была сильно подпорчена, а команда еще сильнее попала под шквал критики.

Коби Брайант и Фил ДжексонGetty Images

«Лейкерс» все же дошли до финала, но сенсационно уступили «Пистонс» в финале со счетом 1-4. Дальше события развивались стремительно: Коби поставил руководству ультиматум – либо он, либо Шак. В итоге последнего меняют на Ламара Одома, Брайана Гранта, Кэрона Батлера и пик первого раунда. Через год из команды ушел Фил Джексон (правда, всего на год), который позже в своей книге назовет Коби того периода «антиигроком». Брайант победил во внутрикомандной борьбе и стал единоличным лидером. Правда, уже середняка: после проигранного финала «ЛАЛ» в следующие три сезона один раз не попал в плеф-офф и дважды вылетел в первом раунде.

Тяжелое время и для Брайанта. Его статистика такая же впечатляющая, но за ним окончательно закрепилось реноме игрока, который ставит во главу личные амбиции и достижения, не принимая во внимание интересы команды. После истории с изнасилованием его майки никто не покупал, спонсоры не заключали с ним контрактов, в голосовании на MVP сезона-2004/05 Брайант не получил ни балла, хотя набирал почти 28 очков за игру.

Коби это не волновало: в 2005-2007 он лучший снайпер чемпионата, 22 января 2006 года в игре против «Торонто» Брайант набрал 81 очко – второй результат в истории.

Но Черную мамбу не устраивали только индивидуальные награды – он хотел титул. После вылета в плей-офф-2007 в первом раунде он требует обмена. Варианты – «Кливленд», «Детройт» и «Чикаго», но договориться не получилось ни с кем. Коби остался и изменился. Помогли ли разговоры с Филом Джексоном, или же Коби сам дошел до мысли, что в одиночку титулы не выигрываются, но Брайант постепенно трансформировался в командного игрока (насколько это, конечно, возможно). В «Лейкерс» собрался состав, который готов бороться за чемпионство: Газоль, Байнэм, Одом, Артест, Фишер.

2008-2012. Тот самый финал против «Селтикс», золото двух Олимпиад

Первая попытка заканчивается неудачей. Брайант взял MVP регулярки-2007/08 (первый и последний раз), «Лейкерс» уверенно дошли до финала, но их ждал «Бостон» с Пирсом, Алленом, Гарнеттом и Рондо. Небольшая смена обстановки – первое золото Олимпиады, в финале обыграна Испания и друг Пау Газоль.

Через год в финале «Бостона» уже нет, и остановить Коби на пути к первому титулу без Шакила не способен даже праймовый Дуайт Ховард. 4-1, Брайант получил MVP финала.

А еще через год Коби ждала главная вендетта его карьеры – финал против «Бостона». Вновь те же самые лица, вновь противостояние, определившее конец нулевых в НБА. «Лейкерс» дважды вели по ходу серии, но все свелось к седьмой игре, где «Бостон» вел +13. Но этот титул Брайант и компания дома не могли упустить – 23 очка и 15 подборов Коби принесли второй подряд титул чемпионов НБА и второй подряд титул MVP финала для своего вожака.

Второй раз выиграть три титула подряд помешает «Даллас» Дирка Новицки, тот сезон станет последним для Фила Джексона в «ЛАЛ». После этого в НБА Коби будет заботить уже другая цель. А пока можно взять второе золото Олимпиады. Уже в Лондоне, в выдающемся финале против тех же испанцев.

2013-2019. Погоня за Джорданом, 60 очков в прощальном матче, «Оскар»

Последний этап карьеры Коби – это мечта обогнать Майкла Джордана по очкам за карьеру. Мечта, ставшая реальностью в декабре 2014-го в матче с «Миннесотой». Выше только Карим Абдул-Джаббар (38387) и Карл Мэлоун (36928), у Коби – 33643 очка.

Последние несколько лет карьеры вновь проявили Брайанта как законченного эгоиста. Его статистика оставалась на высочайшем уровне, но все чаще шла в ущерб командной игре. Окончательно стало понятно, что карьера Коби близка к концу в апреле-2013 – он порвал ахилл. Коби вернулся спустя год, но уже не был прежним. Вторая травма добила окончательно. Перед началом сезона-2015/16 легенда «Лейкерс» объявил, что этот сезон станет последним.

На каждой игре этой регулярки Коби встречали овациями. «Лейкерс» никак не попадали в плей-офф, но даже в такой ситуации Брайант закончил предельно красиво – в последнем матче на арене, которой он отдал 20 лет жизни, Коби набрал 60 очков.

Последний титул Коби получил уже в 2018 году – он спродюсировал анимационный фильм «Дорогой баскетбол», основанный на стихотворении, в котором Брайант объявил о завершении спортивной карьеры. Пятиминутное произведение выдвинули на «Оскар» за лучшую анимационную короткометражку. Поскольку Коби не умеет проигрывать, результат вы понимаете какой.

«Ты просил отдачи – я отдал тебе сердце». Монолог Коби о баскетболе, который принес ему «Оскар»

«Мы отдали друг другу все, что у нас было. Мы оба знаем – неважно, что будет дальше. Я всегда останусь тем парнем со скрученными носками и перед корзиной в углу – осталось пять секунд, мяч в моих руках. Пять, четыре, три, два, один… Я всегда буду любить тебя.

Коби».

Мы тоже будем всегда любить тебя, Коби.

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