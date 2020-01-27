26 января не стало великого баскетболиста Коби Брайанта. Вертолет с легендой «Лейкерс» на борту потерпел крушение и унес жизни всех пассажиров.

Смерть Коби – огромная потеря для спорта. Брайант безумно любил баскетбол и посвятил любимой игре короткометражный фильм «Дорогой баскетбол». Душевная и искренняя работа Коби удостоилась «Оскара». Пятикратный чемпион НБА выступил в фильме в роли актера и сценариста. В основу картины легло произведение Брайанта, которое он написал в 2015 году перед завершением карьеры.

Прочитайте еще раз, как Коби любил баскетбол, и постарайтесь не заплакать.

«Дорогой баскетбол.

С того момента, как я начал скручивать отцовские носки в мяч и выполнять воображаемые победные броски на Great Western Forum, я понимал одно – я влюбился в тебя. Настолько сильно, что отдал себя всего: от моего разума и тела, до души.

Как шестилетний парень, влюбленный в тебя, я никогда не видел конца этого тоннеля. Я видел только себя, выбегающего из него. Я так и бежал. Бежал по паркету вперед и назад после потери мяча – ради тебя. Ты просил отдачи – я отдал тебе свое сердце, потому что взамен получил намного больше.

Коби БрайантEurosport

Я превозмогал усталость и боль не из-за того, что мне брошен вызов, а потому что ты звал меня. Я делал все ради тебя. Ведь именно так ты поступаешь, когда кто-то заставляет чувствовать тебя живым, как ты заставлял чувствовать меня.

Ты подарил шестилетнему мальчику мечту о «Лейкерс», и я всегда буду любить тебя за это. Но я больше не могу любить тебя с той же одержимостью, что и раньше. Этот сезон – все, что я могу отдать тебе. Сердце еще может справлять с нагрузками, разуму по силам преодолеть препятствия, но мое тело знает – пришло время сказать «прощай». И это нормально. Я готов оставить тебя. Но я хочу, чтобы ты знал – мы можем насладиться каждым моментом, который у нас остался. Как хорошим, так и плохим.

Мы отдали друг другу все, что у нас было. Мы оба знаем – неважно, что будет дальше. Я всегда останусь тем парнем со скрученными носками и перед корзиной в углу – осталось пять секунд, мяч в моих руках. Пять, четыре, три, два, один…

Я всегда буду любить тебя.

Коби».

Брайант – 5-кратный чемпион НБА, MVP лиги 2008 года, 18-кратный участник Матча всех звезд.

Коби всю карьеру провел в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме