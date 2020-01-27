Легендарный баскетболист Коби Брайант скончался на 42-м году жизни в результате крушения вертолета.

Трагедия произошла в городе Калабасас, Калифорния. Спортсмен летел на частном вертолете в компании четырех человек, когда на борту случилось возгорание. Все люди, находившиеся в вертолете, мертвы, сообщает TMZ Sports.

По информации издания, они направлялись на баскетбольную тренировку в академию «Мамба», основанную Брайантом. На борту находился сам Коби, его 13-летняя дочь Джианна и еще один родитель с ребенком.

Свидетели сообщают, что слышали, как двигатель вертолета издал несколько громких хлопков, после чего вертолет потерпел крушение. Причины аварии пока не установлены.

Видео - Ужасное видео с места крушения вертолета с Коби Брайантом и его дочерью на борту 01:39

Модель вертолета – Sikorsky S-76, частное средство передвижения Коби. Он летал на нем несколько лет, еще со времен выступлений за «Лейкерс». Вот Брайант готовится взойти на борт чоппера в 2013 году в Лос Анджелесе.

Возле Стейплс-Центра – домашней арены «Лейкерс» – уже образовался мемориал легенде.

Президент США Дональд Трамп назвал случившееся ужасными новостями.

Коби считается одим из величайших баскетболистов в истории.

Брайант провел в «Лейкерс» всю карьеру и 5 раз выиграл НБА.

Коби Брайант погиб при крушении вертолета

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