Коби Брайант не может умереть. Всю баскетбольную жизнь он выстраивал образ суперчеловека, способного в одиночку сделать все. Коби избавился от Шакила О’Нила, чтобы стать главным баскетболистом «Лейкерс», и весь карьерный пик потратил на то, чтобы взять больше перстней, чем Шак. Он возвел в абсолют понятие единоличника – великий матч с «Рэпторс» и 81 очко тому лучшее доказательство.

Брайант – идеальный злодей для любого фильма, потому что он никогда не был плоским персонажем. Его харизма всегда заставляла людей искать в его поступках второе дно и какую-то мотивацию. Не дает пас? Протестует против ужасных партнеров. Убрал Шакила? Тот мешает ему побеждать. Уничтожает на площадке одноклубников? Делает их лучше и превращает их из плюшевых игрушек в мужчин. Внезапно слушается Фила Джексона? Так нужно в мелочах, чтобы потом делать все самому в решающих моментах. Ругается с владельцем «Лейкерс» и требует обмен в «Чикаго»? Шантаж, чтобы выбить деньги на нормальных партнеров.

Коби Брайант («Лос-Анджелес Лейкерс»)Eurosport

Если посмотреть на все эти оправдания, то можно найти в них что-то общее – Коби Брайант всегда хотел побеждать. Это роднило его с Джорданом, и воспитание в самом себе маниакальной жажды лидерства – то, в чем Коби видел секрет величия Майкла.

Брайанту все доставалось легко, и он никогда не хотел этого. Коби не играл в «Шарлотт», а сразу отправился в Лос-Анджелес, и первый чемпионский титул взял на четвертый сезон в профессиональной карьере. Майклу Джордану для этого потребовалось семь лет в НБА, потому что «Буллс» в середине 80-х были в 400 раз слабее «Лейкерс», в которых оказался Коби.

Коби Брайант («Лос-Анджелес Лейкерс»), Майкл Джордан («Чикаго Буллс»)Getty Images

Когда карьера Черной Мамбы слегка замерзла в середине нулевых, а партнерами становились никому не нужные игроки, едва-едва тянущие уровень Лиги, в LA подогнали Пау Газоля. И эту сделку должны многократно перепроверить Интерпол и ФБР, потому что «Мемфис» за Пау получил мешок картошки, а «Лейкерс» – идеального человека для треугольного нападения. Коби же снова превратился из жадного мерзавца в героя НБА и лидера команды-чемпиона.

И с этими двумя бизнес-случаями, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не случались с другими суперзвездами, Брайант всю жизнь доказывал, что достоин каждого из пяти перстней. Он стал любимым клиентом Nike, потому что часами проводил тесты на обувных фабриках и лично был заинтересован, чтобы кроссовки делали его баскетбольную жизнь дольше, а колени – целее. Коби сбросил вес, чтобы снизить нагрузку на стареющий организм, – сейчас так делают все топ-спортсмены, но для конца нулевых и начала 10-х это стало прогрессом.

Потому что он хотел побеждать больше, чем хотел играть в баскетбол. Брайант ушел с площадки, когда осознал, что никогда не догонит Джордана по титулам, и поэтому выбил себе безумный контракт, утащивший «ЛАЛ» на дно. И даже в 37 лет с отказавшими коленями этот дьявол сбросил на голову «Юты» в самой последней игре в жизни 60 очков. В тот же самый день «Голден Стэйт» выбили 73-9, «Лейкерс» установили антирекорд клуба, но всем было плевать на величайшее достижение Стефа Карри. Черная Мамба опять украла шоу и всех победила.

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Даже поразительно, что первым в истории играющим генменеджером стал Леброн Джеймс, а не Коби. С желанием контролировать все – от собственного тела до атмосферы в раздевалке – Брайант никогда не лез в тренерские дела и не занимался комплектованием команды. Он до конца играл по правилам руководства и оставался в одной парадигме с тем же Джорданом, чтобы никто не говорил про нечестную погоню. В этом плане Леброн, превративший НБА из лиги коучей в лигу баскетболистов, безусловно, занимается читерством и получит за это по полной при обсуждении собственного наследия в баскетболе. Коби – максимум предвестник власти игроков в Лиге, но никак не человек, переделывавший правила под себя.

Последний твит Мамбы – как раз поздравление Леброну, который обошел его по очкам и принял у него «Лейкерс». Брайант никогда не сделал бы своим такой великий клуб, где выступали Карим, Уилт, Мэджик, Джерри, Элджин и много еще кто. Но без Коби у «ЛАЛ», конечно, не было хозяина, и Джеймс стал тем, кто воплощал все качества, за которые ценили и ненавидели предыдущего босса. Он ровно так же повернут на титулах. Точно так же подмял под себя команду и партнеров. Тоже забывает обо всех внешних преимуществах и концентрируется на собственном вкладе в победы.

Но между Леброном и Коби одно гигантское различие. Джеймс со всеми обгрызенными ногтями, слезами после 0-4 от «Спёрс» и сдачей в 2009-м «Бостону» оставался подобным нам с вами при всей машиноподобности, а в Брайанте словно никогда и не было ничего человеческого. Ни эмоций, ни боли, ни внешних переживаний – даже не искусственный интеллект, а инопланетянин. И поэтому его так никто и не понял. Зачем нужны были все эти победы? Любил ли он игру или только ее результат? Узнал ли сам Коби секрет баскетбола или эти пять титулов получились вопреки всему?

Вряд ли на Земле существует хотя бы один человек, способный разговаривать с Брайантом на равных. Теперь он снова на своей планете, где нет партнеров и есть только кольцо, куда нужно забросить мяч. Можно быть спокойным: Коби попадет, ведь он делал это миллионы раз.

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