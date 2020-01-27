«Мой любимый баскетболист». Реакция звезд спорта на новость о смерти Брайанта

В воскресенье 26 января журналисты TMZ Sports сообщили о крушении частного вертолета звезды баскетбола Коби Брайанта. Ленты новостей в соцсетях заполнили трогательные посты и фотографии звезд спорта вместе с легендарным баскетболистом.

К полуночи 27 января аккаунты НБА, а также главных звезд Лиги Леброна Джеймса и Стефена Карри никак не отреагировали на трагедию, впрочем, молчат не только они – не исключено, что игрокам рекомендовали воздержаться от комментариев до появления официального сообщения. Кроме того, в чемпионате только-только стартовал игровой день.

Одним из первых в баскетбольном мире высказался словенский форвард «Далласа» Лука Дончич: «Только не ты! Покойся с миром, Мамба. Спасибо за все, что ты показал и сделал для этого мира».

Шакил О'Нил: «Нет слов, чтобы выразить боль, которую я испытываю в этот трагический момент, когда теряют мою прекрасную Джиджи (13-летняя дочь Брайанта, находилась с ним на борту – Eurosport.ru) и моего друга, партнера по победным чемпионатам, моего чувака и моего парня. Я люблю вас и буду скучать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других жертв катастрофы. СЕЙЧАС Я СКОРБЛЮ».

Из российских звезд баскетбола пост в инстаграме написал Андрей Кириленко: «Я отказываюсь в это верить. Коби Брайант навсегда».

Артем Дзюба также быстро отреагировал на новость: «Коби Брайант. Мой любимый баскетболист... Легенда... Просто не верится... Навсегда в памяти».

«Для меня было честью знать тебя. Чемпион на поле и за его пределами. Покойся с миром!» – написал Франческо Тотти.

Другая звезда еврофутбола Икер Касильяс: «Что за черт! Я побледнел от ужаса! Один из лучших игроков всех времен. Нет слов. Мои соболезнования. Баскетбол и весь спортивный мир скорбит».

Футбольный клуб «Милан», за который Коби болел с детства: «У нас нет слов, насколько мы шокированы трагической кончиной одного из величайших спортсменов в истории и болельщика «Милана» Коби Брайанта. Все наши мысли с семьями людей, которые погибли в крушении. Коби, ты не будешь забыт».

Усэйн Болт: «До сих пор не могу поверить». Вечный соперник ямайца Джастин Гэтлин высказался в комментариях к последнему посту в профайле Брайанта: «Мы только что с тобой разговаривали, большой брат… У меня нет слов. Спасибо за твою жизнь и наставления».

Коби Брайанту был 41 год, он завершил карьеру в 2016 году. У него осталась жена и три дочери. Еще одна дочь, 13-летняя Джианна, вероятно, находилась на борту вместе с отцом.

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