Getty Images
Трамп – о гибели Брайанта: «Что за кошмарные новости!»
R.I.P.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на гибель легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.
«Сообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и еще трое людей погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Что за кошмарные новости!» – написал в твиттере Трамп.
На самом деле, на борту частного вертолета Коби находились четыре человека. Все они погибли 26 января примерно в 10 утра по местному времени при крушении в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе.
- Вместе с Брайантом летела его 13-летняя дочь Джанна. Они отправлялись на баскетбольную тренировку девочки.
- Коби – пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.
Дочь Коби Брайанта была на борту разбившегося вертолета. Что известно о трагедии
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте