Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на гибель легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«Сообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и еще трое людей погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Что за кошмарные новости!» – написал в твиттере Трамп.

На самом деле, на борту частного вертолета Коби находились четыре человека. Все они погибли 26 января примерно в 10 утра по местному времени при крушении в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе.

Вместе с Брайантом летела его 13-летняя дочь Джанна. Они отправлялись на баскетбольную тренировку девочки.

Коби – пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.

Дочь Коби Брайанта была на борту разбившегося вертолета. Что известно о трагедии

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