13-летняя дочь легендарного игрока «Лейкерс» Коби Брайанта Джанна погибла вместе с отцом в крушении частного вертолета в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе.

Они летели на баскетбольную тренировку девочки в Mamba Academy в Калифорнии. Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил о ее смерти, а также что в катастрофе погибли еще один ребенок из академии и его родитель.

Всего на борту находились пятеро человек – четверо пассажиров и пилот. Никто не выжил.

41-летний Коби Брайант – пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс». Вместе со сборной США он дважды брал олимпийское золото – в 2008 и 2012 годах.

Джанна была второй дочерью Коби и Ванессы Брайантов. Всего в их семье было четверо девочек, самая младшая из которых появилась на свет в июне 2019 года.

Ужасное видео с места крушения вертолета с Коби Брайантом и его дочерью на борту

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