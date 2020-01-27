Баскетболисты «Торонто Рэпторс» и «Сан-Антонио Спёрс» почтили память погибшей легенды НБА Коби Брайанта.

После стартового спорного игрок канадского клуба пересек центральную линию и отказался от атаки в 24 секунды владения. Затем то же самое сделал защитник «Спёрс». После этого символического жеста матч продолжился. Во дворце спорта зрители устроили овацию в честь скончавшегося баскетболиста и заряжали «Коби! Коби!»

Коби Брайант в последние годы карьеры носил на спине именно 24-й номер. Он вместе с №8, под которым Коби начинал в НБА, увековечен под сводами домашней арены «Лос-Анджелес Лейкерс» «Стэйплс Центра».

Брайант погиб 26 января в 10:00 по местному времени в крушении частного вертолета в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе.

Вместе с ним на борту находились 13-летняя дочь Джанна, еще двое пассажиров и пилот. Все они погибли в авиакатастрофе.

Дочь Коби Брайанта была на борту разбившегося вертолета. Что известно о трагедии

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме