Свидетель крушения частного вертолета, принадлежащего легенде НБА Коби Брайанту, сообщил подробности катастрофы.

Джерри Кочарян живет рядом с Пресвитерианской церковью в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. В девятом часу утра он услышал, как над головой пролетел вертолет.

«Звучало не очень хорошо, и он был действительно очень низко. Видел, как вертолет падал и зашипел. Дальше было сложно разглядеть из-за появившихся клубов дыма», – сказал Кочарян в интервью Los Angeles Times.

«Вертолет превратился в огромный огненный шар. Никто бы не выжил после такого», – добавил Джерри.

Видео - Ужасное видео с места крушения вертолета с Коби Брайантом и его дочерью на борту 01:39

На борту частного борта находились Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джанна, еще двое людей (предположительно, родитель с ребенком, летевшие на баскетбольную тренировку в Mamba Academy) и пилот. Все пятеро погибли.

41-летний Брайант – пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с национальной сборной США он дважды становился олимпийским чемпионом – в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

Ужасное видео с места крушения вертолета с Коби Брайантом и его дочерью на борту

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