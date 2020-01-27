Установлены личности людей, которые погибли со звездой баскетбола Коби Брайантом в потерпевшем крушении вертолете. Кроме Брайанта и его 13-летней дочери Джанны, не стало еще четырех человек.

Журналист LA Times Майк Ди Джованна сообщил, что на борту находилась девочка из баскетбольной команды Джанны Алисса Альтобелли и ее родители – Кери и Джон. Вертолет следовал на игру Джанны и Алиссы, смерть семьи подтвердил родственник.

Еще одна жертва – Кристина Мозер, ассистент детской баскетбольной команды колледжа. «Мы с детьми в шоке, – написал ее муж Мэтт. – Мы потеряли нашу прекрасную маму в вертолетной авикатастрофе».

Коби – пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.

Частный вертолет экс-баскетболиста разбился 26 января примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе.

Коби больше нет. Он проиграл Джордану и Леброну, но все равно победил

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