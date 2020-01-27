НБА выпустила заявление по поводу смерти легендарного баскетболиста Коби Брайанта в вертолетной авиакатастрофе.

«Семья НБА опустошена трагической кончиной Коби Брайанта и его дочери Джанны. В течение 20 сезонов Коби показывал нам, что возможно, когда выдающийся талант сочетается с абсолютной преданностью победе. Он был одним из величайших игроков в истории.

Больше всего его будут помнить за то, что он вдохновляет людей по всему миру взять в руки баскетбольный мяч и соревноваться в меру возможностей. Он был щедр с приобретенной мудростью и видел миссию в том, чтобы поделиться ею с будущими поколениями баскетболистов, с особым удовольствием передавая любовь к игре Джанне.

Выражаем искренние соболезнования его жене Ванессе и их семье, клубу «Лейкерс» и другим организациям», – приводятся слова комиссара Национальной баскетбольной ассоциации Адама Сильвера в официальном твиттере.

НБА выразила соболезнования примерно через три часа после того, как медиа узнали о трагедии.

Частный вертолет экс-баскетболиста разбился 26 января примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе.

Коби больше нет. Он проиграл Джордану и Леброну, но все равно победил

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