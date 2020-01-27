Легендарный баскетболист НБА Коби Брайант трагически погиб в вертолетной авиакатастрофе с 13-летней дочерью.

После его смерти один из пользователей твиттера нашел якобы пророческий твит от 14 ноября 2012 года: «Коби погибнет в результате крушения вертолета». Публикация завирусилась, юзеры интернета заспорили о том, было ли это кармическим предсказанием или обычной ловкостью компьютерной программы.

«Этот чертов пост завирусился», – заметили в реплаях.

«***** [блин], я извиняюсь... ***** [блин], ***** [блин], ***** [блин]», – среагировал топикстартер.

Никакой мистики нет?

«Это фейк. В приложении Carbon 2.5 на Android есть баг – он позволяет редактировать даты твитов. Можно изменить время на устройстве, установить вместо настоящего времени прошлую и даже будущую дату. Тогда вы заходите в твиттер и что-то постите, а дата отображается та, которую вы установили. Почему же никто не прокомментировал этот пост в 2012-м?» – кажется, что один из юзеров разбил иллюзию и все объяснил.

Или все же есть?

В защиту пророка выступил другой пользователь твиттера – Майк Бисли, который имеет верифицированный аккаунт. Обложка его странички – коды: это указывает на то, что Бисли разбирается в программировании и способен оценить проблему с профессиональной точки зрения.

Коби Брайант, «Лос-Анджелес Лейкерс»Getty Images

«У твиттера нет приложений, которые позволяют менять дату твита или его содержание. Твит остается неизменен с того момента, как был опубликован. Этот твит не был опубликован с помощью Carbon 2.5 – его выложили с более ранней версии приложения Carbon», – написал Майк в нескольких постах.

Бисли уверяет, что даже если баг бы появился, разработчики твиттера сразу бы заметили настолько важную проблему и устранили ее. А чтобы ему поверили, Майк вытащил убойный аргумент – 13 ноября 2012 года, за день до публикации рокового твита, появилась новость о том, что Коби доставил Стива Блейка к врачу на своем вертолете. Вероятно, твит пор смерть был своеобразной реакцией.

Коби больше нет. Он проиграл Джордану и Леброну, но все равно победил

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме