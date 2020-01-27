Феминистское сообщество призвало не скорбеть о смерти легенды НБА Коби Брайанта, так как ранее он обвинялся в изнасиловании.

В 2003 году баскетболист подозревался в изнасиловании 19-летней гостиничной работницы, но позже она отказалась от обвинения. Тем не менее, некоторые женщины, включая знаменитостей, жестко осуждают Брайанта. Вот некоторые реплики:

«Произошла ужасная трагедия, мои соболезнования семье Коби. Он был героем спорта. Но также он был насильником. Эти два факта должны сосуществовать», – написала американская актриса Эван Рейчел Вуд, которая играла в сериале «Мир дикого запада».

«Пока не начались хвалебные речи. Коби Брайант был гребаным насильником», – слова немецкой писательницы Лорен Хоф.

«Конечно, мне здорово влетит, но Коби Брайант – насильник, и это карма. Сгори в аду, ***** [дурак]. Я была консультантом в кризисном центре, когда он изнасиловал женщину. Он сделал это и избежал наказания из-за статуса. Надеюсь, сейчас у нее все хорошо».

«Соболезновать его семье сейчас нормально – никому нельзя такого пожелать. Страшно представить, что они чувствуют. Но не забывайте тот факт, что он насильник. После смерти его имя должно быть забыто».

Брайант – пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с национальной сборной США он дважды становился олимпийским чемпионом – в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

Частный вертолет экс-баскетболиста разбился 26 января примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе.

Коби больше нет. Он проиграл Джордану и Леброну, но все равно победил

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