Стали известны предварительные подробности вертолетной авиакатастрофы, в которой погиб легендарный баскетболист Коби Брайант.

Первый отчет о расследовании выпустят в течение десяти дней, но сайт FlightRadar опубликовал некоторые данные. Проект в реальном времени отслеживает перемещения самолетов и вертолетов по всему миру.

Вертолет Брайанта с пилотом и шестью пассажирами вылетел в 9:06 утра по местному времени. Над Лос-Анджелесом висел сильный туман, и на 25-й минуте полета поступил первый сигнал в 911. Предполагается, что вертолет столкнулся с холмом.

Пилот знал о тумане от диспетчеров – после времени, проведенного в зоне ожидания, вертолету разрешили взлет. Он поднялся на высоту 600 метров, развернулся влево, снизился до 420 метров и на скорости 290 км/ч столкнулся со склоном. «Вы находитесь слишком низко для радарного сопровождения», – последние слова диспетчера пилоту, которые слышны на записи.

Брайант – пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с национальной сборной США он дважды становился олимпийским чемпионом – в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

Частный вертолет экс-баскетболиста разбился 26 января примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе.

Коби больше нет. Он проиграл Джордану и Леброну, но все равно победил

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