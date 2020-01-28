Пользователи инстаграма набросились на лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса после трагической гибели Коби Брайанта.

Даже спустя сутки после трагедии в инстаграме Леброна не появилось соболезнований по поводу смерти его многолетнего соперника – последним постом в соцсети Короля по-прежнему висит его фотография на фоне букв GOAT (Greatest of All Time). Именно под этот пост сбежались хейтеры Леброна, настрочившие ряд негативных комментариев.

«Это все твоя вина. Никогда не любил тебя», – написал один из юзеров. «КАК ТЫ ПОСМЕЛ УБИТЬ КОБИ БРАЙАНТА?» – спросил другой.

Еще один из комментариев звучит так: «Почему ты не выложил пост про Коби? Никогда не любил Леброна, потому что он думает ТОЛЬКО о себе».

В ночь на 26 января Леброн обошел Коби по очкам за карьеру. В последнем твите перед смертью Брайант поздравлял соперника с этим достижением.

Пятикратный чемпион НБА Брайант погиб при крушении частного вертолета 26 января. Вместе с Коби погибла дочь Джинна и еще семь человек.

Брайант на протяжении 20 лет (1996-2016) выступал за «Лейкерс», проведя в Лос-Анджелесе всю профессиональную карьеру.

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