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Ургант почтил память Коби Брайанта в прямом эфире

Ургант почтил память Коби Брайанта в прямом эфире
Eurosport

1 час назад

Красивый жест телеведущего.

Российский телеведущий Иван Ургант почтил память погибшего баскетболиста Коби Брайанта в очередном выпуске авторской телепередачи «Вечерний Ургант».

41-летний Ургант положил в нагрудный карман пиджака платок с символикой «Лейкерс» – клуба, за который в течение всей карьеры играл Брайант.

  • Коби – пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.
  • Частный вертолет экс-баскетболиста разбился 26 января примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе.

Кирьос вышел на матч в майке Коби и не сдержал слез. Ник мог стать баскетболистом, но выбрал теннис

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