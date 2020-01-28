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Ургант почтил память Коби Брайанта в прямом эфире
Красивый жест телеведущего.
Российский телеведущий Иван Ургант почтил память погибшего баскетболиста Коби Брайанта в очередном выпуске авторской телепередачи «Вечерний Ургант».
41-летний Ургант положил в нагрудный карман пиджака платок с символикой «Лейкерс» – клуба, за который в течение всей карьеры играл Брайант.
- Коби – пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.
- Частный вертолет экс-баскетболиста разбился 26 января примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе.
Кирьос вышел на матч в майке Коби и не сдержал слез. Ник мог стать баскетболистом, но выбрал теннис
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