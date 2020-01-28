Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс эмоционально выразил соболезнования семье экс-звезды клуба Коби Брайанта, который разбился в вертолетной авиакатастрофе с 13-летней дочерью.

«Я не готов, но вот он я. Чувак, я сижу здесь, пытаюсь что-то написать в этот пост, но всякий раз, когда пытаюсь, опять начинаю плакать, просто вспоминая тебя, племянницу Джиджи и дружбу, связь, братство, которые у нас были. Буквально недавно, в воскресенье утром, я слышал твой голос перед тем, как покинуть Филадельфию и вернуться в Лос-Анджелес. Не думал, что это станет нашим последним разговором.

Что за! Брат, мое сердце разбито и опустошено. Я люблю тебя, большой брат. Мое сердце с Ванессой и детьми. Обещаю, что продолжу твое наследие! Ты очень много значишь для нас всех и особенно для «Лейкерс», и на мне лежит ответственность продолжать в том же духе. Пожалуйста, дай мне сил с небес и следи за мной. Я хочу сказать гораздо больше, но не могу прямо сейчас, потому что не могу пройти через это. Пока мы не встретимся снова, брат!» – написал 35-летний Леброн.

Последним твитом Брайанта было поздравление Леброну – Джеймс обошел его по набранным очкам за всю историю НБА.

Частный вертолет экс-баскетболиста разбился 26 января примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе.

Коби больше нет. Он проиграл Джордану и Леброну, но все равно победил

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