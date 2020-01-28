2 млн человек хотят поменять лого НБА в честь Коби. Идею поддержал Snoop Dogg
Цель петиции – 3 млн подписей.
После трагической смерти экс-баскетболиста Коби Брайанта на сайте Change.org появилась петиция с просьбой изменить логотип НБА в его честь.
Сейчас петицию подписали более 2 млн человек – до финальной цели (3 млн) осталось меньше половины подписей. Петицию поддержал известный рэпер Snoop Dogg, опубликовавший в инстаграме следующий пост: «Новое лого НБА. Давайте делать правильные вещи».
- Пятикратный чемпион НБА Брайант погиб при крушении частного вертолета 26 января.
- Вместе с Коби погибла дочь Джинна и еще семь человек.
Брайант и Пауло Коэльо работали над совместной книгой. После смерти Коби писатель удалил черновик
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