Бывший партнер Коби Брайанта по «Лейкерс» Шакил О'Нил рассказал, какие эмоции он испытал, узнав о кончине легендарного баскетболиста.

«Мы потеряли, вероятно, величайшего игрока «Лейкерс», величайшего баскетболиста в мире... Люди будут говорить: «Подожди, станет полегче». Но мне будет очень тяжело. Я и так уже не сплю, но с этим я разберусь. Мои соболезнования семье – его маме, отцу, сестрам, другим семьям, всем причастным, организации «Лейкерс»...

Это поразило всех нас из ниоткуда. Я не хотел в это верить. Я сказал себе: «Надеюсь, какой-то придурок просто все выдумал, и это неправда». Я не хотел верить. Затем все вам звонят, и вы, наконец, видите, что новости подтвердили. Моя душа только что покинула мое тело», – сказал Шакил в эфире TNT.

Баскетболисты вместе играли за «Лейкерс» с 1996 по 2004 годы.

Пятикратный чемпион НБА Брайант погиб при крушении частного вертолета 26 января.

«Сгори в аду, ***** [дурак]». Феминистки призвали не скорбеть о смерти Коби Брайанта

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке