Стало известно, что предшествовало падению вертолета с Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной на борту.

Перед падением пилот попытался выбраться из слоя облаков, набрав высоту, но вертолет вместо этого резко рухнул вниз, сообщает Reuters. Между попыткой пилота выбраться на открытое пространство и падением прошло 60 секунд. Предполагаемая скорость падения – 610 метров в минуту. На данный момент следователи не могут сказать, что послужило причиной резкого падения летательного аппарата. Предположительно, никаких поломок у вертолета не было.

Ожидается, что расследование займет около года. Основные факторы, приведшие к катастрофе – туман, облака и ограниченная видимость.

В интернете появилось видео вертолета за полчаса до трагедии – житель Калифорнии систематично снимает необычные вещи, происходящие над его домом, и в тот день он снял летательный аппарат с Коби на борту.

Пятикратный чемпион НБА Брайант погиб при крушении частного вертолета 26 января.

Вместе с Коби погибла дочь Джинна и еще семь человек.

Коби больше нет. Он проиграл Джордану и Леброну, но все равно победил

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