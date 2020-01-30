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Легенды НБА 2000-х из поколения Коби Брайанта. Что с ними стало
Тест, который невозможно решать без слез.
НБА начала третьего тысячелетия – сказка. Суперперсонажи почти в каждом клубе, расцвет и закат величайших из величайших и вообще апогей баскетбольного безумия, за которое так любят НБА.
С момента дебюта главных звезд 00-х и 10-х прошло до 20 лет, поэтому про некоторых вы могли и забыть. Сейчас самое время вспомнить и зафиксировать их имена в памяти навсегда.
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