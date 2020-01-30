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«Не хватает слов, чтобы описать нашу боль». Семья Коби впервые прокомментировала трагедию
Потерявшая супруга и дочь Ванесса Брайант поблагодарила людей за поддержку.
Жена Коби Брайанта Ванесса впервые высказалась о кончине мужа.
«Мои девочки и я хотим поблагодарить миллионы людей, которые проявили поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за все молитвы. Мы определенно нуждаемся в них. Мы опустошены внезапной кончиной моего любимого мужа Коби – восхитительного отца наших детей; и моей прекрасной, милой Джианны – любящей, вдумчивой, прекрасной дочери и замечательной сестры для Натальи, Бьянки и Капри.
Мы соболезнуем семьям, потерявшим близких в это воскресенье, мы разделяем их горе. Не хватает слов, чтобы описать нашу боль. Меня утешает мысль о том, что Кобе и Джиджи знали, как сильно их любят. Мы были счастливы их присутствию в нашей жизни. Я хотела бы, чтобы они были с нами навсегда. Они были нашими прекрасными благословениями, отнятыми слишком рано», – написала Ванесса в инстаграме.
- Пятикратный чемпион НБА Брайант погиб при крушении частного вертолета 26 января.
- Вместе с Коби погибла дочь Джинна и еще семь человек.
Коби больше нет. Он проиграл Джордану и Леброну, но все равно победил