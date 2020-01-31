Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал татуировку, посвященную легендарному Коби Брайанту, который трагически погиб из-за крушения вертолета.

35-летний Леброн набил на левом бедре изображение Черной мамбы. Пока рисунок не видно – во время заживления он закрыт пленкой. TMZ предполагает, что под рисунком написано: «Kobe 4 Life».

Черная мамба – провище Брайанта, который провел в «Лейкерс» 20 сезонов.

Частный вертолет экс-баскетболиста разбился 26 января примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе с Коби погибли его дочь и еще несколько человек.

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