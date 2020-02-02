На новом граффити с изображением Коби появилась надпись «насильник»
17 лет назад Брайанта подозревали в сексуальном насилии.
Вандалы осквернили новое граффити в Техасе с изображением погибшего в вертолетной авиакатастрофе легендарного баскетболиста Коби Брайанта.
На рисунке появилась надпись «насильник» – об этом сообщил в твиттере житель города Остин.
- В 2003 году Брайанта подозревали в сексуальном насилии над 19-летней горничной, но позже она отозвала обвинения.
- Частный вертолет экс-баскетболиста разбился 26 января примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе с Коби погибли его дочь и еще несколько человек.
- Брайант – пятикратный победитель НБА, двукратный олимпийский чемпион. Коби завершил карьеру на третьем месте по очкам в НБА за всю историю, но за сутки до трагедии его обошел Леброн Джеймс.
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