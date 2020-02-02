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Lil Wayne внес правки в новый альбом и вставил 24 секунды молчания в память о Коби
24 – номер, под которым Брайант отжигал в «Лейкерс».
Американский рэпер Lil Wayne почтил память трагически погибшего Коби Брайанта на своем новом альбоме Funeral.
Как сообщает TMZ, Lil Wayne поручил продюсерам внести правки в альбом буквально за несколько часов до его выхода – как только узнал о гибели Коби. В итоге в восьмом треке Funeral – «Bing James» – появились 24 секунды молчания.
- 8 и 24 – игровые номера, под которыми Брайант выступал за «Лейкерс».
- Lil Wayne – фанат баскетбола и большой поклонник Коби. Несколько лет назад у рэпера вышла композиция под названием «Kobe Bryant».
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