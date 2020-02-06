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«Ниггеры меняются, а правила нет». Слава КПСС посвятил неоднозначный рэп памяти Коби

«Ниггеры меняются, а правила нет». Слава КПСС посвятил неоднозначный рэп памяти Коби
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

В треке присутствуют довольно противоречивые высказывания.

Российский рэпер Слава КПСС посвятил трек легендарному баскетболисту Коби Брайанту, который погиб в вертолетной авиакатастрофе.

Трек называется «R.I.P Kobe». Исполнитель неоднократно называет баскетболиста ниггером, а клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Лос-Анжелес Ниггерс». Вот еще одна неоднозначная строчка: «Личный вертолет – это удача или нет? Если он вдребезги, то плюс-минус».

Клип можно посмотреть на ютьюбе.

  • Частный вертолет экс-баскетболиста разбился 26 января примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе с Коби погибли еще 8 человек, включая 13-летнюю дочь Брайанта и двух ее подруг по детской команде.
  • Брайант – пятикратный победитель НБА, двукратный олимпийский чемпион.
  • Слава КПСС также известен под псевдонимом Гнойный.

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