Российский рэпер Слава КПСС посвятил трек легендарному баскетболисту Коби Брайанту, который погиб в вертолетной авиакатастрофе.

Трек называется «R.I.P Kobe». Исполнитель неоднократно называет баскетболиста ниггером, а клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Лос-Анжелес Ниггерс». Вот еще одна неоднозначная строчка: «Личный вертолет – это удача или нет? Если он вдребезги, то плюс-минус».

Клип можно посмотреть на ютьюбе.

Частный вертолет экс-баскетболиста разбился 26 января примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе с Коби погибли еще 8 человек, включая 13-летнюю дочь Брайанта и двух ее подруг по детской команде.

Брайант – пятикратный победитель НБА, двукратный олимпийский чемпион.

Слава КПСС также известен под псевдонимом Гнойный.

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