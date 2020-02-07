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Объявлена дата прощания с Коби
Грустная церемония состоится на арене «Лейкерс».
Опубликована информация о церемонии прощания с легендарным баскетболистом «Лейкерс» и сборной США Коби Брайантом, который трагически ушел из жизни в вертолетной авиакатастрофе.
По информации RealGM, попрощаться с Коби можно будет 24 февраля на арене «Лейкерс».
- Частный вертолет экс-баскетболиста разбился 26 января примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе с Коби погибли еще 8 человек, включая 13-летнюю дочь Брайанта и двух ее подруг по детской команде.
- Брайант – пятикратный победитель НБА, двукратный олимпийский чемпион.
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