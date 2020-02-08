«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке уступили «Хьюстону» – 111:121.

Лидер команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс по ходу одного из эпизодов сделал слэм-данк, аналогичный броску Коби Брайанта из 2001 года. Джеймс точно так же получил мяч у своей дуги, прошел с ним через всю площадку и забил сверху с разворотом в кольцо.

Леброн опубликовал видео эпизода в инстаграме с подписью «Привет, мой брат!» и хэштегами #Mamba4Life и #LegendsNeverDie («Мамба на всю жизнь» и «Легенды никогда не умирают»).

Коби трагически погиб 26 января при падении частного вертолета.

Брайант провел в «Лейкерс» всю карьеру (1996-2006 гг.).

Легенды НБА 2000-х из поколения Коби Брайанта. Что с ними стало

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