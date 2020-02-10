Американский режиссер Спайк Ли пришел на церемонию вручения премии «Оскар» в костюме, посвященном погибшему баскетболисту Коби Брайанту.

Ли появился на красной ковровой дорожке 92-й ежегодной церемонии вручения престижной кинопремии в костюме в цветах «Лейкерс» – единственного клуба в жизни Коби. На лацканах и на спине пиджака была нашита цифра 24 – игровой номер Брайанта. На ногах у него была пара Nike из именной линейки Коби.

В 2009 году на ESPN вышел документальный фильм «Kobe Doin' Work», показывающий один день из жизни баскетболиста «Лейкерс». Режиссером картины был как раз Спайк Ли.

Частный вертолет экс-баскетболиста разбился 26 января примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе с Коби погибли еще 8 человек, включая 13-летнюю дочь Брайанта и двух ее подруг по детской команде.

Брайант – пятикратный победитель НБА, двукратный олимпийский чемпион.

Коби больше нет. Он проиграл Джордану и Леброну, но все равно победил

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