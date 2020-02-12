У НБА и порно тесные связи: игроки встречаются с актрисами, Pornhub взрывается после побед Карри

Общество в России до сих пор не воспринимает порно как профессию и секс-индустрию: модели ловят хейт от моралистов, страдают от непонимания родителей и редко находят серьезные отношения. В США актеры сталкиваются с аналогичными проблемами, но намного реже – американцы иначе относятся к секс-работникам, а порно в Штатах давно перестало быть табу.

Из-за жесткой цензуры и осуждения в России невозможно сделать качественный продукт. Обсуждение порно сводится к интервью моделей и документалкам о профессии. В Америке горячий жанр котируется и развивается: там существует порно-фестиваль наподобие Comic-Con, а еще «Порно-Оскар», статуэтки в котором также вручают по жанрам и мастерству моделей. Звезды 18+ ходят на популярные ТВ-шоу, встречаются со знаменитостями и показывают, что секс-индустрия – тоже профессия.

Возможно, это связано с умением американцев правильно продавать продукт. В 2007-м Pornhub начинал скромным сайтом для взрослых, но правильный пиар и грамотные вложения сделали его самым популярным тематическим ресурсом. Pornhub проводит важные акции: обращает внимание пользователей на загрязнение океана, вырубку леса, вымирание пчел, рак яичек и другие серьезные проблемы человечества. Неудивительно, что порно добралось до спорта: еще в начале 2010-х пиарщики создали безобидный рекламный ролик и пытались купить место в перерыве Супербоула, но влиятельные бренды не захотели такого соседства.

Популярность порно окрепла, и представители жанра все чаще мелькают на спортивных ивентах. Самая тесная связь возникла с популярнейшей в США лигой – НБА.

Порнокомпания хотела купить название стадиона

В 2019-м American Airlines объявила об истечении сделки с «Майами» и «Далласом» – с 1999 года авиакомпания заплатила клубам за переименование арен 42 млн долларов. На свободное место залетели боссы BangBros: предложили «Хит» 10 млн долларов за 10 лет сотрудничества и настаивали на переименовании стадиона в «BBC Centre».

Заявление порнокомпании восприняли как пиар, но Джессика Кляйншмидт из NBC Sports подтвердила, что «Майами» действительно получил официальный запрос. Сайт Miami New Times оказался в восторге от идеи и назвал сразу четыре причины, почему «Хит» обязаны поставить подпись. Правда, Yahoo Sports остудил жару: «Клуб, продвигающий продажу семейных билетов, никогда не пригласит родителей и детей на вечер в «BBC Centre».

Актрисы встречаются с игроками

Девушки с обложек модных журналов или из жарких видео часто привлекают спортсменов с раздутым эго: мужчины полагают, что большой кошелек позволит заполучить желаемое. Особенно остро это выражается у фрешменов НБА, которые расслабляются на жирнейших контрактах.

«Каждый год средний возраст игроков НБА становится все меньше. В некоторых командах много баскетболистов, которые не могут легально покупать алкоголь. У них большие зарплаты. Что бы вы делали на их месте? Огромные деньги, привлекательные женщины… Как бы вы развлекались?» – подтвердила слабость игроков легендарная актриса Лиза Энн.

Звезды НБА охотно бегут к порномоделям, которые оказывают эскорт-услуги, но не всегда делают это тихо. В декабре 2019-го актриса Тиана Трамп заявила, что один из баскетболистов «Оклахома-Сити» провел с ней несколько ночей. Девушка опубликовала запись в твиттере и тегнула клуб: «Ваш игрок должен отдать мне деньги, которые задолжал». Заплати парень вовремя, о связи никто бы не узнал.

Баскетболисты не хотят афишировать секс-похождения и действуют тайно. Но некоторые не стесняются подписываться на моделей в соцсетях. В 2012-м BuzzFeed подсчитал знаменитых фолловеров: Амир Джонсон из «Филадельфии» следил за 12-ю актрисами, победитель слэм-данка-2000 Винс Картер – за семью, звезда «Бруклина» Кевин Дюрэнт – за пятью.

В 2016-м оплошал Стефен Карри: травмированный игрок «Уорриос» в твиттере поздравил партнеров с победой, но вместо Брэндона Раша тегнул порно-аккаунт. Звезда «Голден Стэйт» оперативно исправил ошибку, но подписчики заподозрили: раз аккаунт для взрослых всплыл в рекомендациях, значит Стеф частенько на него заходил.

В 2012-м переклинило сына Майкла Джордана Маркуса: он мечтал переспать с Рэйчел Рокс, но вместо личного сообщения запостил предложение о сексе на своей странице. Маркус попытался отмазаться словами о взломе и хакерах, но ему никто не поверил.

Сейчас связь с моделями может повлиять на контракт игрока с клубом, отношения со спонсором и семьей. Раньше многих звездных спортсменов это не волновало: отношения с девушками из порно строили футболисты Мауро Икарди и Синдзи Кагава, игроки НФЛ Роб Грановски, Рашад Батлер, Джастин Брент, Танард Джексон, Хайнс Уорд, баскетболист Нейт Робинсон, а еще бойцы ММА Тито Ортиз и Уор Машин. И девушки тоже – теннисистка Дженнифер Каприати не скрывала любовных чувств к актеру Дэйлу ДаБону, который не завязал с порно на момент их отношений.

Уор Машин и Кристи МакOther Agency

Лиза Энн написала гайд для игроков НБА

Одна из самых популярных моделей в истории порно с детства обожает НБА. Но ее познания не ограничиваются стереотипными для девушек «я сегодня болею за мальчиков в красном» – Лиза профессионально разбирается в баскетболе и работала ведущей на радио SiriusXM Fantasy Sports. В 2016 году Энн специально для сайта Complex написала большой пост про НБА и связь с баскетболистами. Актриса поддержала молодых игроков и дала им советы, как не вляпаться в грязные истории и не запачкать репутацию. Лиза, которая общалась с другими актрисами, стриптизершами, эскортницами и слышала их сплетни, рассказала, что 25% игроков НБА сталкивались с секс-шантажом.

Не доверяйте новым друзьям

– Взлет вашей карьеры может стать привлекательным для людей, которые хотят на этом нажиться. Вы можете стать ходячим кошельком для «друзей», ищущих финансовой выгоды. Всегда советую иметь кого-то рядом в качестве буфера.

Проверяйте презервативы

– Я слышала о девушках, пробивающих маленькие дырочки в презервативах, чтобы залететь от звезды НБА. Ваш возможный ребенок – самая большая зарплата, которую она может получить. Она ничего не теряет и может вас шантажировать. Ее слово против вашего, а свидетели могли видеть, как вы вместе заходите в номер. Тем более что она может потребовать отношений, которые вам не нужны. Тогда вся история выплывет наружу.

Используйте сейф

– Рано или поздно вам потребуется душ, и девушка останется в комнате одна. Она может легко сфотографировать ваши вещи для доказательства и шантажировать вас. Всегда прячьте часы, карты и телефон.

Не приводите девушку домой

– Теперь отель – ваш родной дом. Никто не должен знать, где вы живете. Вам же не нужны гости, когда вы на матче с командой? Как только вы приглашаете людей домой, они чувствуют уровень комфорта, который вы уже теряете.

Джонни Синс и Лиза ЭннGetty Images

В 2015-м Энн дала больше интервью GQ и рассказала о карьере, сексе и предпочтениях.

На нее был подписан Кевин Дюрэнт

– Самое классное в том, чтобы быть Лизой Энн, это тот факт, что, если я подписываюсь на спортсмена в твиттере, а он подписывается на меня в ответ, то ему приходится отправить мне личное сообщение, поскольку иначе его не видно в подписчиках. Несколько лет назад на меня был подписан Кевин Дюрэнт, а я даже не знала про это. Как только это стало известно, он отписался.

Игроки НБА – лучшие любовники

– Я предпочитаю игроков НБА, потому что у них длинный сезон, и они больше путешествуют. В американском футболе всего 17 игровых недель. Они чаще дома сидят. Так удобнее. Но баскетболисты еще больше подходят на роль образцовых атлетов. Когда вижу их голыми, это невероятно. Это еще и мотивирует, потому что я хочу составить им конкуренцию.

Имела несколько любовников в одной команде НБА

– Никогда не сплю более чем с одним игроком из одной команды одновременно. Мне не хочется быть темой для разговоров в раздевалках. Я хочу, чтобы они чувствовали себя особенными. Случается, что за одну ночь драфта, сразу трое твоих приятелей оказываются в одной команде. Тогда ты даешь задний ход на время, ограничиваясь перепиской.

Был момент, когда я приехала в Торонто, чтобы впервые встретиться с одним игроком. Они играли против «Орландо», где из-за обменов оказались сразу три моих парня, отложенных в дальний ящик. В перерыве я подошла поболтать с парнем из «Торонто», а в этот момент те трое стояли за его спиной. Мой мир в тот момент перевернулся. Эти трое друг о друге не знали. Они заметили, что я молчу, и посмотрели на меня. Потом друг на друга. Потом на того парня. А я сказала что-то вроде: «Ага». Они все здорово задали мне ночью, но я преподала им урок, что и женщины могут быть игроками.

Миа Халифа стала спортивным экспертом

Ливанская актриса работала в порно всего год, но до сих пор пользуется популярностью. Девушка фанатеет от спорта и вместе с известным в прошлом баскетболистом Гилбертом Аринасом вела передачу Out of Bounds.

Халифа встречается с игроком в американский футбол Дешоном Уилсоном, болеет за футбольный «Вест Хэм» и регулярно троллит спортсменов. Фанатка «Вашингтона» любит Александра Овечкина и всегда ставит его выше Сидни Кросби.

Досталось от Мии и Стефену Карри. Жена звезды «Уорриорс» Аеша выступила на ток-шоу The Real и рассказала, что Стеф сходит с ума от ее ножек: «Когда он в отъезде, он постоянно просит прислать фото ступней». После признания Аеши Халифа запостила свои ножки, тегнула Карри и подписала: «Ну как тебе?»

Великолепная фигура, жаркое прошлое, спортивные знания и острый язык помогли Мии за два года увеличить фолловеров в инстаграме с четырех до 19 млн.

Чемпион НБА зависим от порно

В 2019-м двукратный победитель НБА Ламар Одом признался в зависимости. Баскетболист прошел курс терапии, потому что мог провести несколько суток за просмотром порно.

«В НБА штрафуют за опоздания. Однажды я намеренно задержался на автобус, потому что смотрел порно. Я предпочитал видео, даже когда со мной в постели была красотка», – признался Одом.

Избавиться от проблемы Ламару помогла жена Парр: «Он тянулся к телефону чаще, чем ко мне. Я думала, что со мной что-то не так».

Одом сравнил зависимость с наркоманией и обратился за помощью в специальный центр. Там с помощью терапии и религии Ламар стал прежним.

Ламар ОдомImago

Посещаемость PornHub зависит от матчей НБА

Самый популярный порносайт ведет подробную статистику: по странам, жанрам и даже спортивным ивентам. PornHub делился цифрами и наблюдениями, как менялись просмотры во время ЧМ-2018, что гуглили фанаты стран-участниц, как на трафик влияли успехи любимой команды.

В 2019-м на посещение сайта сильно подействовал финал НБА между «Торонто» и «Голден Стэйт». 13 июня (шестой матч серии) PornHub не досчитался 47% подписчиков из Торонто и 18% из Сан-Франциско. Зато после сирены фанаты «Рэпторс» подарили сайту невероятные +24%. Трафик по всей Канаде во время матчей сокращался на 31%, в США – на 10%. После игры канадцев на сайте было на 11% больше нормы.

Аналогичные скачок и падение трафика PornHub проследил и на других решающих сериях НБА. В схватках с «Уорриорс» болельщики «Кавальерс» массово отказывались от порно: в 2016-м цифры в Кливленде упали на 47%, а в 2015-м фанаты Леброна во всех шести матчах отвлекались на игру чаще людей из Сан-Франциско.

Карри не попадал в секс-скандалы, но уверенно входит в топ запросов PornHub. После неоправданных слухов о сливе интимного видео Стефена люди побежали его гуглить, что принесло сайту солидный трафик.

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