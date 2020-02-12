Легендарный баскетболист «Лейкерс» Коби Брайант и его 13-летняя дочь были похоронены в Калифорнии.

По информации The Los Angeles Times, похороны состоялись 7 февраля в мемориальном парке «Пасифик-вью» в Корона-дель-Мар. Семья простилась с погибшими на закрытой для посторонних службе.

Официальная церемония прощания состоится 24 февраля на арене «Лейкерс». Дата выбрана неслучайно: 24 – один из игровых номеров Брайанта, под номером 2 (февраль – второй месяц) выступала его дочь.

Частный вертолет экс-баскетболиста разбился 26 января примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе с Коби погибли еще 8 человек, включая 13-летнюю дочь Брайанта и двух ее подруг по детской команде.

Брайант – пятикратный победитель НБА, двукратный олимпийский чемпион.

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