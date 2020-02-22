Популярный телеведущий Fox Sports Скип Бэйлесс рассказал, что у лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса есть планы стать президентом США после завершения карьеры.

«Слышал от одного человека, близкого к Леброну, что Джеймс всерьез подумывает о том, чтобы баллотироваться в президенты США. «Это его план, но еще не цель», – сказал источник», – написал Бэйлесс в твиттере.

Леброн – трехкратный чемпион НБА, четырехкратный MVP НБА. Кроме того, Джеймс дважды побеждал на Олимпийских играх в составе американской сборной.

В нынешнем сезоне Леброн провел за «Лейкерс» 52 матча – в среднем он набирает 25,1 очка за игру.

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