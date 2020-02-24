Вдова баскетболиста Коби Брайанта Ванесса подала иск против Island Express Helicopters – компании, эксплуатировавшей вертолет Sikorsky S-76B, в результате крушения которого погибли Коби Брайант и его дочь Джианна.

«Нарушение обязательств и халатность со стороны Island Express Helicopters повлекли за собой травмы и ущерб, о которых идет речь в данном документе. Покойный Коби Брайант, истец, был убит в результате халатного поведения Ары Зобаяна (пилота вертолета – прим. Eurosport.ru), за которое обвиняемый Island Express Helicopters несет ответственность во всех отношениях», – цитирует LA Times отрывок иска.

В документе отмечается, что компания допустила к полету воздушное средство, не приспособленное к использованию в погодных условиях, сложившихся в утро трагедии – густой туман и недостаточная видимость. Всего в иске 27 пунктов, запрашиваемые суммы компенсаций не уточняются.

Частный вертолет экс-баскетболиста разбился 26 января примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе с Коби погибли его дочь и еще несколько человек.

Брайант – пятикратный победитель НБА, двукратный олимпийский чемпион. Коби завершил карьеру на третьем месте по очкам в НБА за всю историю, но за сутки до трагедии его обошел Леброн Джеймс.

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