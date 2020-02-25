24 февраля на арене «Лейкерс» состоялась официальная церемония прощания с экс-звездой НБА Коби Брайантом и его дочерью, погибшими в вертолетной авиакатастрофе.

С трогательной речью выступил шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан и не смог сдержать слез. «Когда умер Коби Брайант, умерла часть меня. Он был для меня младшим братом. Коби хотел быть лучшим баскетболистом, а я хотел быть для него лучшим старшим братом, насколько это возможно.

Для этого мне приходилось мириться с надоеданием, поздними звонками и глупыми вопросами. Но я понимал, что Коби просто хочет стать лучшим человеком и лучшим баскетболистом. Мы разговаривали с ним о бизнесе, о семье, обо всем», – сказал Джордан.

Он нашел в себе силы пошутить и добавил: «Теперь мне придется смотреть на еще один мем с плачущим мной».

Также речь держал четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил – он вспомнил о сложных отношениях с Коби, но отметил, что они всегда уважали друг друга. «Однажды я сказал Коби: «В слове team (команда) нет буквы I (я)». А он ответил: «Да, зато есть me (я)» – рассказал О'Нил.

Церемонию посетили Бейонсе, Дженниффер Лопес, Джимми Киммел и другие звезды. Бейонсе спела любимую песню Брайнта «XO».

Частный вертолет экс-баскетболиста разбился 26 января примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе с Коби погибли еще 8 человек, включая 13-летнюю дочь Брайанта и двух ее подруг по детской команде.

Брайант – пятикратный победитель НБА, двукратный олимпийский чемпион.

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