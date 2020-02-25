Шестикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Майкл Джордан выступил с трогательной речью на церемонии прощания с экс-звездой баскетбола Коби Брайантом, который вместе с дочерью трагически погиб в вертолетной авиакатастрофе.

«Благодарен Ванессе и семье Коби Брайанта за возможность выступить перед вами. За возможность быть здесь, почтить память Джиджи и отметить наследие, которое Коби оставил в подарок всем нам – его достижения как баскетболиста, бизнесмена, рассказчика и отца. И в баскетболе, и в отцовстве Коби не экономил сил. Он оставлял все на паркете.

Возможно, кого-то удивит, что мы с Коби были близкими друзьями. Но мы действительно были очень близки. Он был мне как младший брат. Все всегда хотели обсуждать сравнения между мной и Коби, а я просто хотел обсуждать Коби. У всех нас есть братья и сестры, маленькие братья, маленькие сестры, которые по какой-то причине всегда пытаются залезть в ваши вещи, в ваш шкаф, взять вашу обувь, все подряд. Это бесит, если вы позволите мне такое слово.

Но со временем такое раздражение превращается в любовь. Все из-за восхищения, которое они испытывают к вам – старшим братьям и сестрам – из-за всех вопросов, из-за того, что они хотят узнать каждую деталь о жизни, что им предстоит. Он часто звонил мне, писал в 23:30, 2:20, в три часа ночи и говорил о работе ног, о тренировках. Сначала это напрягало, а потом превратилось в настоящую страсть. У него была такая страсть, какой не было ни у кого больше.

Коби Брайант вдохновлял меня. Он хотел быть лучшим игроком, каким только мог стать. Коби хотел быть лучшим баскетболистом, а я хотел быть для него лучшим старшим братом, насколько это возможно. Для этого мне приходилось мириться с надоеданием, поздними звонками и глупыми вопросами. Но я понимал, что Коби просто хочет стать лучшим человеком и лучшим баскетболистом. Мы разговаривали с ним о бизнесе, о семье, обо всем.

Он все же добил меня. Теперь снова придется видеть везде плачущий мем с моим лицом… Я говорил жене, что не собираюсь выступать здесь, потому что не хочу видеть это следующие три-четыре года. Вот что Коби Брайант делает со мной. Уверен, Ванесса и его друзья скажут то же самое.

Майкл ДжорданGetty Images

Я восхищался им из-за его страсти: редко можно встретить человека, который пытается стать лучше каждый день: не только в спорте, но и как родитель, как муж. Меня вдохновляло то, что он делал, то, что было у него с Ванессой и его детьми. Он научил меня этому тем, как общался с людьми, которых по-настоящему любил. Мы продолжим учиться этому у Коби Брайанта. Ванессе, Наталье, Бианке и Капри я хочу сказать: мы с женой всегда будем думать о вас и молиться за вас. Мы всегда будем с вами и другими семьями, которые затронула эта трагедия.

Когда Коби умер, умерла часть меня. И когда смотрю на эту арену, когда думаю о тех, кто следит за нами по всему миру, то понимаю, что умерла и часть вас, иначе вас бы здесь не было. Нам остаются воспоминания и опыт, на основе которого мы учимся. Я буду жить с воспоминаниями о том, что у меня был младший брат, которому я старался помочь как только мог. Покойся с миром, брат», – сказал 57-летний Джордан.

Частный вертолет экс-баскетболиста разбился 26 января примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе с Коби погибли еще 8 человек, включая 13-летнюю дочь Брайанта и двух ее подруг по детской команде.

Брайант – пятикратный победитель НБА, двукратный олимпийский чемпион.

Майкл Джордан не сдержал слез на церемонии прощания с Коби, Бейонсе спела любимую песню Брайанта

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме