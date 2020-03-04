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О'Нил проиграл спор Уэйду и сделал нелепую стрижку

О'Нил проиграл спор Уэйду и сделал нелепую стрижку
Eurosport

17 мин. назадОбновлено 5 мин. назад

Шакил сдержал слово, и в студии от души посмеялись над его внешним видом.

Четырехратный чемпион НБА Шакил О'Нил смешно постригся после проигранного пари.

47-летний О'Нил спорил с защитником «Майами» Дуэйном Уэйдом на результат матча регулярного чемпионата НБА между «Майами» и «Милуоки». Ставка Шакила не сыграла, и ему пришлось сделать забавную прическу.

  • «Майами» выиграл у «Милуоки» со счетом 105:89.
  • О'Нил – четырехкратный чемпион НБА, олимпийский чемпион и чемпион мира.

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