Национальная баскетбольная ассоциация объявила о приостановке регулярного чемпионата-2019/20 на неопределенный срок. Пауза в соревнованиях вызвана заболеванием одного из баскетболистов «Юты Джаз» коронавирусом.

«Результат теста незадолго до стартового спорного в матче «Джаз» против «Оклахома-Сити» предварительно оказался положительным. Сегодняшняя встреча была тут же отменена, заболевший спортсмен в этот момент не находился на арене. НБА приостанавливает игровой процесс до последующих заявлений. Лига воспользуется паузой в сезоне для следующих шагов по борьбе с пандемией коронавируса», – говорится в заявлении ассоциации.

Источники USA Today, знакомые с ситуацией, передают, что инфицированный баскетболист – это центровой «Джаз» Руди Гобер. Он пропустил матч с «Тандер» и не присутствовал во дворце спорта. Телевизионщики, находившиеся на игре, также сообщали в эфире, что 30-минутная заминка перед стартовым спорным связана с болезнью Руди, но не уточняли, какой именно.

В понедельник, 9 марта, Гобер посмеялся над новыми мерами предосторожности, введенными в НБА из-за COVID-19. На утренней пресс-конференции он перед выходом потрогал все микрофоны и диктофоны, в то время как репортеры и операторы находились на расстоянии от игрока, чтобы не допустить распространения возможной инфекции.

27-летний Руди Гобер дважды подряд получал награду лучшему защищающемуся игроку НБА и попал на Матч всех звезд-2020.

«Юта Джаз» идет на четвертом месте в Западной конференции с результатом 41-23. До окончания регулярного чемпионата «джазменам» осталось провести 18 матчей.

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