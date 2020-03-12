Донован Митчелл из «Юты» стал вторым баскетболистом НБА, у которого диагностировали коронавирус. Об этом сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Тест звезды «Джаз» Донована Митчелла на коронавирус оказался положительным. Баскетболисты «Джаз» приватно рассказали, что Руди Гобер был небрежен в раздевалке, касаясь других игроков и их вещей», – написал Воджнаровски в твиттере.

Ранее коронавирус был диагностирован как раз у Гобера. По неподтвержденным данным, коронавирусом заболел и еще один игрок «Юты» – Эммануэль Мудиай.

Число заразившихся коронавирусом во всем мире на данный момент составляет 124 594 человека. Умерли 4623 человека.

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