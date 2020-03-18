Нападающий Кевин Дюрэнт заразился коронавирусом

По информации The Athletic, анализы четырех игроков «Брукс» подтвердили наличие коронавирусной инфекции. У троих нет симптоматики, одним из них является Дюрэнт. «Будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила карантина. Мы со всем справимся», – цитирует Дюрэнта журналист издания.

31-летний Дюрэнт – двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» (2017, 2018).

Со сборной США баскетболист дважды выиграл Олимпийские игры (2012, 2016).

Он не сыграл ни одного матча в сезоне-2019/20 из-за разрыва ахилла, полученного в финальной серии между «Голден Стэйт» и «Торонто» в прошлой кампании.

Пока в мире отменяют спорт из-за коронавируса, в Китае с апреля возобновляют чемпионат по баскетболу

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