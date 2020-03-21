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Леброн назвал любимых футболистов. В списке нет Месси, но есть Милнер и Ловрен

Леброн назвал любимых футболистов. В списке нет Месси, но есть Милнер и Ловрен
Eurosport

1 час назад

Криш есть, но не на первом месте.

Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс назвал любимых футболистов.

«У меня несколько любимых игроков. Во-первых, это каждый футболист «Ливерпуля» – прямо каждый. А еще Мбаппе, Неймар и Криштиану. Эти ребята – легенды», – сказал 35-летний Леброн в прямом эфире инстаграма. Его слова приводит TalkBasket.

  • Леброн владеет частью акций «Ливерпуля».
  • Джеймс – трехкратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.

Леброн планирует баллотироваться в президенты США после завершения карьеры

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