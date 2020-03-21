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Леброн назвал любимых футболистов. В списке нет Месси, но есть Милнер и Ловрен
Криш есть, но не на первом месте.
Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс назвал любимых футболистов.
«У меня несколько любимых игроков. Во-первых, это каждый футболист «Ливерпуля» – прямо каждый. А еще Мбаппе, Неймар и Криштиану. Эти ребята – легенды», – сказал 35-летний Леброн в прямом эфире инстаграма. Его слова приводит TalkBasket.
- Леброн владеет частью акций «Ливерпуля».
- Джеймс – трехкратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.
Леброн планирует баллотироваться в президенты США после завершения карьеры