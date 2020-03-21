Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс назвал любимых футболистов.

«У меня несколько любимых игроков. Во-первых, это каждый футболист «Ливерпуля» – прямо каждый. А еще Мбаппе, Неймар и Криштиану. Эти ребята – легенды», – сказал 35-летний Леброн в прямом эфире инстаграма. Его слова приводит TalkBasket.

Леброн владеет частью акций «Ливерпуля».

Джеймс – трехкратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.

Леброн планирует баллотироваться в президенты США после завершения карьеры

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