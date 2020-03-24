Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй извинился за секс-видео, которое он случайно опубликовал в инстасторис.

На днях фан-база НБА пережила переполох после того, как Мюррэй выложил в инстаграм видео орального секса со своей девушкой – волейболисткой Харпер Хемпел. Давать ссылку на него мы не будем (у нас все-таки спортивный сайт), но вы легко можете найти секс-тейп в твиттере – достаточно вбить фамилию игрока в поиск. Можно даже на русском языке.

Сам Мюррэй выступил со следующим заявлением по поводу инцидента: «Прежде всего, я хотел бы извиниться перед моими фанатами. Моя страница была взломана, в настоящий момент мы работаем над решением проблемы. Спасибо».

Мюррэй выступает за «Денвер» с 2016 года.

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