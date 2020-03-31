Каким бы крутым баскетболистом ни был Остин Риверс из «Хьюстона», но в своей семье он второй по звездности. Простая аналитика: у Остина 387 тыс подписчиков в инстаграме, а у его возлюбленной Одрияны Мишель – 812 тыс.

У известной модели в роду есть евроамериканцы, афроамериканцы и коренные американцы. Видимо, такой микс генов и создал такую красоту.

Кстати, возможно, Риверс – не самый звездный ухажер Одрияны: девушку связывают дружеские отношения с Джастином Бибером. В медиа долгое время циркулировали слухи, что модель и артист были больше чем просто друзья.

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