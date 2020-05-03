Бекки Хэммон – ассистент тренера «Сан-Антонио»
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Солидный опыт уже есть.
Бывшая российская и американская баскетболистка Бекки Хэммон может стать первой женщиной на посту главного тренера клуба НБА.
New York Post сообщает, что в услугах 43-летней Хэммон заинтересован «Нью-Йорк Никс», который сейчас в роли исполняющего обязанности возглавляет Майк Миллер. Ранее Хэммон с 2014 года работала помощницей Грега Поповича в «Сан-Антонио».
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- Хэммон получила российское гражданство в 2008 году, в составе сборной России выиграла медали Олимпийских игр и чемпионата Европы.
- В России Бекки выступала за ЦСКА, «Надежду» и «Спартак» из Видного.
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