Солидный опыт уже есть.

Бывшая российская и американская баскетболистка Бекки Хэммон может стать первой женщиной на посту главного тренера клуба НБА.

New York Post сообщает, что в услугах 43-летней Хэммон заинтересован «Нью-Йорк Никс», который сейчас в роли исполняющего обязанности возглавляет Майк Миллер. Ранее Хэммон с 2014 года работала помощницей Грега Поповича в «Сан-Антонио».

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Хэммон получила российское гражданство в 2008 году, в составе сборной России выиграла медали Олимпийских игр и чемпионата Европы.

В России Бекки выступала за ЦСКА, «Надежду» и «Спартак» из Видного.

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