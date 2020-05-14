В отличие от своего народа Ким Чен Ын знает толк в развлечениях.

Бывший американский баскетболист Деннис Родман рассказал о своем посещении Северной Кореи в 2013 году. Слова экс-спортсмена приводит New York Post со ссылкой на подкаст Hotboxin' With Mike Tyson.

Родман посетил Пхеньян совместно с американской баскетбольной выставочной командой «Гарлем Глобтроттерс». По словам Денниса, на момент поездки он ничего не знал о Северной Корее: «Политика, я к этому не причастен. Я приехал сюда, чтобы нести с собой спорт».

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После выставочной игры к Родману подошел лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. «Он спросил: «Тебе нравится моя страна?» и я ответил: «Да, она в порядке, она крутая, все окей», – рассказал спортсмен. Затем Ким Чен Ын позвал Родмана поужинать.

Во время трапезы началось главное веселье: «Я помню: мы ужинаем, и мы пьяные вусмерть, он [Ким Чен Ын] начинает петь в караоке, и я понятия не имею, что он поет». Баскетболист отметил, что в качестве разогревающего напитка северокорейский лидер предпочитал водку.

Наконец, под конец вечера в помещение, где отдыхали Ким Чен Ын и Родман, вошли 18 «горячих» женщин, которые исполнили главную песню из ТВ-шоу 1978 года под названием «Даллас».

Родман выступал за «Даллас» в 2000 году.

Деннис – пятикратный победитель НБА. Он выигрывал лигу в составе «Детройта» (дважды) и «Чикаго» (трижды).

Ким Чен Ын – высший руководителем КНДР с 2011 года. Его политику, а также политику его отца Ким Чен Ира и дедушки Ким Ир Сена часто называют тоталитарной и связывают с многочисленными нарушениями прав человека.

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