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Близняшки-модели обожают баскетболистов. Одна выбрала игрока «Финикса», вторая – форварда «Атланты»

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Ханна Харрисон

Фото: Eurosport

Автор:Артем Буторин
2 минут назад
@ArtemButorin

Ханна Харрисон – новая девушка Девина Букера.

Сестрички Харрисон все делают вместе: занимаются модельным бизнесом, ведут дерзкий инстаграм и встречаются с баскетболистами. Хэйли выбрала Чендлера Парсонса из «Атланты», а Ханна – защитника «Финикса» Девина Букера.

Самое время познакомиться с Ханной и ее инстаграмом.

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