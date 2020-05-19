Ханна Харрисон
Фото: Eurosport
Ханна Харрисон – новая девушка Девина Букера.
Сестрички Харрисон все делают вместе: занимаются модельным бизнесом, ведут дерзкий инстаграм и встречаются с баскетболистами. Хэйли выбрала Чендлера Парсонса из «Атланты», а Ханна – защитника «Финикса» Девина Букера.
Самое время познакомиться с Ханной и ее инстаграмом.
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