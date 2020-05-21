Как это вообще возможно? Шедевр!

Художница Барбара Линн Хелман выложила портрет легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана из игральных костей.

Девушка использовала 5300 кубиков и назвала эту картину самой детализированной. «Эта работа вернула ностальгию по детству», – написала Хелман, которая делилась процессом создания шедевра в инстаграме. А вот итоговый вариант:

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Также Барбара выложила портрет трагически погибшего Коби Брайанта.

Джордан – двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион НБА.

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