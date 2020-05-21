Баскетбол
НБА

Художница выложила портрет Майкла Джордана из 5300 игральных костей

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Портрет Майкла Джордана

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Как это вообще возможно? Шедевр!

Художница Барбара Линн Хелман выложила портрет легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана из игральных костей.

Девушка использовала 5300 кубиков и назвала эту картину самой детализированной. «Эта работа вернула ностальгию по детству», – написала Хелман, которая делилась процессом создания шедевра в инстаграме. А вот итоговый вариант:

НБА

Сериал о «Буллс» – главное кино о спорте эры карантина. Джордан доказывает, почему он круче Леброна

21/04/2020 В 07:45
  • Также Барбара выложила портрет трагически погибшего Коби Брайанта.
  • Джордан – двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион НБА.

Мастер создал еще одну миниатюрную копию Месси – это нереально впечатляет

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат Испании

Потрясающая фигурка Месси – над процессом создания невозможно не залипнуть

11/04/2020 В 13:45
НБА

Родман вспомнил о вечеринке с Ким Чен Ыном, водкой и 18 «горячими» девушками

14/05/2020 В 15:25
По теме
БаскетболНБАЧикаго
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

НБА

Близняшки-модели обожают баскетболистов. Одна выбрала игрока «Финикса», вторая – форварда «Атланты»

ВЧЕРА В 13:27
Баскетбол

Украинский баскетболист впал в кому после падения с велосипеда

18/05/2020 В 13:12
Единая лига ВТБ

«И какая по счету это любовь?» Подписчик высмеял Седокову после страстного фото с Тиммой

14/05/2020 В 20:20
НБА

Родман вспомнил о вечеринке с Ким Чен Ыном, водкой и 18 «горячими» девушками

14/05/2020 В 15:25

Последние видео

Play Icon
Баскетбол

Тренировка с веревками и адское упражнение на пресс. Леброн не расслабляется дома

00:01:42
Play Icon
Play Icon
НБА

60 очков и победный бросок за 30 секунд до сирены. Последний матч в карьере Коби

00:02:00
Play Icon
Play Icon
Баскетбол

Ужасное видео с места крушения вертолета с Коби Брайантом и его дочерью на борту

00:01:39
Play Icon
Play Icon
Баскетбол

Невообразимые трюки баскетбольных фристайлеров из Китая и Польши – чертовски завораживающе

00:00:57
Play Icon

Тренды

Чемпионат Германии

Болельщики уверены, что Холанн – робот. Но дело не в его результативности

17 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко

ВЧЕРА В 10:20
Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

ВЧЕРА В 06:50
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

19/05/2020 В 09:53
Play Icon
Кубок УЕФА

Вагнер – о Газзаеве в перерыве финала КУЕФА: «Он пинал все, что под руку попало, и ругался»

18/05/2020 В 11:55
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

14/05/2020 В 20:25
Play Icon
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Чемпионат Англии

Провалиться в «Ливерпуле» и заново учиться ходить. Звезда «Саутгемптона» заменит Кейна на Евро

21/02/2020 В 18:07
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалБлизняшки-модели обожают баскетболистов. Одна выбрала игрока «Финикса», вторая – форварда «Атланты»