Ким Чен Ын
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Баскетболист посещал КНДР в 2013 году и владеет инсайдами.
Бывший американский баскетболист Деннис Родман высказался о слухах вокруг Ким Чен Ына. В апреле в СМИ появилась информация, что лидер Северной Кореи умер.
«Да, я поддерживаю определенную связь с Северной Кореей. Но вот все, что я могу сказать: если ты смотришь телевизор и видишь, что страной управляет его сестра, значит что-то идет не так. Так что я не собираюсь утверждать, что с ним все в порядке или наоборот. Но если его сестра управляет страной, здесь что-то не так. Она следующая в очереди», – цитирует Родмана Daily Star.
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- Родман посещал Северную Корею в 2013 году по приглашению Ким Чен Ына. Лидер Северной Кореи с подростковых лет увлекается баскетболом.
- Родман говорит о сестре Ким Чен Ына – Ким Е Чжон.
- До Ким Чен Ына Северной Кореей руководил его отец Ким Чен Ир, а до него – его дедушка Ким Ир Сен.
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