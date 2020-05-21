Баскетболист посещал КНДР в 2013 году и владеет инсайдами.

Бывший американский баскетболист Деннис Родман высказался о слухах вокруг Ким Чен Ына. В апреле в СМИ появилась информация, что лидер Северной Кореи умер.

«Да, я поддерживаю определенную связь с Северной Кореей. Но вот все, что я могу сказать: если ты смотришь телевизор и видишь, что страной управляет его сестра, значит что-то идет не так. Так что я не собираюсь утверждать, что с ним все в порядке или наоборот. Но если его сестра управляет страной, здесь что-то не так. Она следующая в очереди», – цитирует Родмана Daily Star.

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Родман посещал Северную Корею в 2013 году по приглашению Ким Чен Ына. Лидер Северной Кореи с подростковых лет увлекается баскетболом.

Родман говорит о сестре Ким Чен Ына – Ким Е Чжон.

До Ким Чен Ына Северной Кореей руководил его отец Ким Чен Ир, а до него – его дедушка Ким Ир Сен.

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