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Открыл новый вид креветок, дружит с диктатором. Где сейчас легендарный состав «Чикаго Буллз»

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«Чикаго» в сезоне-1995/96

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
27 минут назад

Тест для баскетбольных гурманов.

«Чикаго» в сезоне-1995/96 – одна из самых легендарных команд в истории НБА: «Буллз» выиграли 72 матча в регулярном чемпионате, став первыми, пробившими планку 70+ побед за один сезон. В финале плей-офф Майкл Джордан и другие звезды «Чикаго» выиграли у «Сиэтла», а потом не отдавали никому чемпионский титул еще на протяжении двух лет.

В мае 2020-го интерес к тому составу «Буллз» вспыхнул с новой силой благодаря фильму «The Last Dance» о карьере Джордана. Eurosport.ru предлагает проверить: как хорошо ты знаешь, чем звезды легендарного «Чикаго» занимаются сейчас?

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